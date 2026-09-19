CLASSIFICA - Lazio, una sosta al primo posto: raggiunte Inter e Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro il Venezia, va a quota 13 punti e raggiunge Inter e Roma al primo posto - le due squadre si sono affrontate nel pomeriggio, chiudendo la partita 2-2. La squadra di Gattuso potrà vivere la lunga sosta al primo posto, seppur in coabitazione con due (o forse tre) squadre.

Domani, infatti, anche il Como (ora a dieci punti) avrà l'opportunità di raggiungere la vetta: la formazione di Fabregas sfiderà il Frosinone alle 15.00 al Sinigaglia. Un gradino più in basso rispetto al momentaneo terzetto di capoliste, c'è un inaspettato Cagliari, che anche oggi ha conquistato l'intera posta in palio, battendo l'Udinese. Più in basso Milan (8) e Juventus (7), che però devono ancora giocare il quinto turno di campionato, rispettivamente contro Lecce e Atalanta.