Lazio, Mandas a Dazn: "Sono molto contento. Ecco cosa vuole Gattuso da noi"

Mandas è l'MVP di Venezia - Lazio, il suo rigore parato ha contribuito alla conquista dei tre punti. Nel post partia è intervenuto ai microfoni di Dazn, queste le sue sensazioni: "Sono molto contento perché il lavoro che facciamo si vede, facciamo un grande lavoro col preparatore. Sono molto contento di aver aiutato la squadra. Se abbiamo seguito Roma - Inter? No, il mister voleva che fossimo concentrati su questa partita. Sapevamo che se avessero pareggiato saremmo arrivati su anche noi".

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