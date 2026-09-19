Venezia, il ko contro la Lazio può costare la panchina a Stroppa: i dettagli

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Vince la Lazio al Penzo grazie alle reti Zaccagni, su rigore, e di Noslin. Un altro ko per il Venezia che è sempre più ultimo in classifica con 0 punti nonostante la squadra di Stroppa non abbia giocato una brutta gara e, anzi, nel primo tempo abbia avuto la chance di passare in vantaggio con Yeboah.

Come riportato da Sky Sport questa sconfitta, la quinta non altrettante partite, potrebbe essere decisiva per il futuro del tecnico. In corso infatti un confronto tra il direttore sportivo Antonelli e la proprietà sul futuro del mister.

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