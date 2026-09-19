Lazio, Mandas a Sky: "La fiducia di Gattuso? Quello di cui avevo bisogno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Christos Mandas, MVP di Venezia-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky dove ha analizzato la vittoria dei suoi, grazie alla quale i biancocelesti possono raggiungere Inter e Roma in prima posizione. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto un grande lavoro per questa parvittoriaita. Nei primi 20-25 minuti abbiamo fatto bene, poi abbiamo fatto un po’ di fatica. La cosa importante è che torniamo a casa con i tre punti. Gattuso? Mi dà tanta fiducia, in campo faccio tutto per la squadra e per lui. Di questa fatica ne avevo tanto bisogno. Sono contento di esser rimasto e ho l’opportunità per giocare”.