Lazio, Mandas a Sky: "La fiducia di Gattuso? Quello di cui avevo bisogno"
19.09.2026 22:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Christos Mandas, MVP di Venezia-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky dove ha analizzato la vittoria dei suoi, grazie alla quale i biancocelesti possono raggiungere Inter e Roma in prima posizione. Ecco le sue parole:
“Abbiamo fatto un grande lavoro per questa parvittoriaita. Nei primi 20-25 minuti abbiamo fatto bene, poi abbiamo fatto un po’ di fatica. La cosa importante è che torniamo a casa con i tre punti. Gattuso? Mi dà tanta fiducia, in campo faccio tutto per la squadra e per lui. Di questa fatica ne avevo tanto bisogno. Sono contento di esser rimasto e ho l’opportunità per giocare”.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.