Venezia, Stroppa a Sky: "Primo tempo eccezionale. Futuro? Se fossi la presidenza..."

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Dopo la vittoria della Lazio a Venezia Giovanni Stroppa, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la quinta sconfitta consecutiva della sua squadra, soffermandosi sul lavoro svolto e sul suo futuro. Di seguito le sue parole: "La classifica non rispecchia il lavoro fatto da parte della squadra, i numeri sono li da vedere: abbiam tirato 6 volte nello specchio della porta, la Lazio 2 e finisce 0-2. Detto questo, abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, preparato bene la partita e interpretata molto meglio da parte dei giocatori, senza concedere niente. Il rigore poteva essere uno spartiacque, noi non siamo stati bravi a concretizzarlo e al contrario l'episodio del rigore del secondo tempo della Lazio ci ha visto in salita. Nonostante questo, la squadra ci ha sempre creduto, ha creato anche nel secondo tempo, senza sbilanciarsi praticamente mai però 0-2, i numeri sono questi".

"Futuro? Se fossi la presidenza non manderei via l'allenatore perché c'è un lavoro straordinario da fare, quindi in maniera serena, ma non decido io. Credo che il lavoro sia lì da vedere, mi dispiace soltanto non avere più scelte a disposizione. Detto questo, facciamo questo lavoro e dipende dove andrà il giudizio: sui risultati o sul lavoro quotidiano fatto in campo".

"Sugli episodi non posso dire nulla. Sul gol di Noslin forse: eravamo in marcatura, su una palla laterale. Cross lento, non so se poteva uscire il portiere: presa di posizione, sposti l'avversario, non gli fai prendere palla e non la prendi neanche tu. Oggi avevamo Juan Jesus che ci ha dato una grossissima mano a livello di comunicazione e attenzione. Sull'episodio del rigore che posso dire, succede. Siamo stati bravi a procurarcelo e meno bravi a subirlo".

"Vorrei che facessimo qualche gol in più, potevamo avere una classifica diversa anche per quello che è stato proposto. Però detto questo non c'è un altro modo di poter lavorare: la squadra oggi ha mostrato un equilibrio, una forza, un'attenzione eccezionale. È stata preparata molto bene dai ragazzi questa settimana. Io sinceramente non ho avvisaglie negative, è chiaro che i numeri sono impietosi, non potrei fare altro discorso per i numeri ma per le prestazioni e quello che produce la squadra. Stasera ha mostrato un modo giusto di ripartire con grandissima attenzione con quello che fa. Avevamo contro una delle più forti del campionato, abbiamo rischiato praticamente nulla e proposto tanto con tantissime occasioni".