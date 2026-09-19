Lazio, Gattuso su Przyborek: "Non è nemmeno male, ma..."
19.09.2026 23:51 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
C'è un giocatore che finora Gattuso non ha mai utilizzato, è Przyborek. Il tecnico, in conferenza stampa dopo la sfida col Venezia, ha spiegato il motivo per cui ancora non lo ha schierato in campo: "Non è nemmeno male come 2007. Ha avuto un problema all'adduttore. Ma è un giovane molto interessante".
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