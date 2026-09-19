Lazio, Noslin: "Ora sono felice. Prima giocavo poco, è stato difficile..."

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Dopo la vittoria contro il Venezia, l'attaccante della Lazio Tijjani Noslin ha parlato in conferenza stampa direttamente dal Penzo. Di seguito le sue parole.

"Sono molto felice di aver segnato due gol, mi sento bene. Ora siamo primi in classifica e siamo molto felici, anche perché la partita oggi è stata difficile. L'esultanza? Con Taylor l'abbiamo provata un po' in hotel, volevamo festeggiare così. Mi è piaciuta così. Con i pochi minuti che ho giocato in questi due anni è stato difficile... Era sempre la stessa storia e anche quest'anno è stato così all'inizio. Ora sono molto felice che l'allenatore mi stia dando fiducia e creda in me. E continuerò sempre a provare a segnare e a far vincere la squadra, sia da esterno che da attaccante".

"Gattuso non era felice a fine primo tempo. È stato importante segnare subito. È stata davvero una grande partita, loro erano molto bravi in contropiede e hanno dominato quasi tutta la partita, anche dopo i nostri due gol. Negli ultimi quindici minuti però l'abbiamo gestita bene. Volevamo controllare la partita, giocare in avanti e cercare l'uno contro uno. La squadra è costruita per questo gioco, l'abbiamo già fatto con Baroni. Gattuso lo sapeva, sta lavorando molto bene e ora dobbiamo continuare così".