Lazio, Zaccagni a Dazn: "Il gol mi serviva. Nazionale? È sempre un obiettivo"

Mattia Zaccagni si è sbloccato, ha interrotto un digiuno che durava da 10 mesi e regalato tre punti pesanti alla Lazio. Le sue sensazioni dopo la sfida raccontate ai microfoni di Dazn: "Sono contentissimo, mi serviva ma di più i 3 punti. Era una partita importante, preparata con l’intensità giusta. Siamo contenti del percorso che stiamo facendo. Per dare continuità a quello che stioamo faccendo dalla prima giornata, vogliamo giocare ogni partita come stiamo facendo".

"Se questa Lazio ringhia? Quello che ha detto è vero, vuole concentrazione e intensità ma poi quando stiamo nella metà campo avversaria abbiamo qualità e ci stiamo divertendo a farlo. Nazionale? È sempre un obiettivo quello, va bene così e adesso abbiamo questi giorni per riposarci e partire più forti di prima".

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