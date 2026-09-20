Lazio, nessuno in Serie A come Mandas: il dato non lascia dubbi

RASSEGNA STAMPA - C’è anche la firma di Christos Mandas nel momento d’oro della Lazio, almeno sui campi da gioco. Il portiere greco è tra i grandi protagonisti di questo avvio di stagione e, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, contro il Venezia ha raggiunto un risultato che non ha eguali in questa stagione di Serie A. Nel primo tempo della gara poi vinta dalla Lazio, infatti, Mandas ha effettuato cinque parate: nessun altro portiere del campionato è riuscito a fare lo stesso. Numeri di Christos.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele