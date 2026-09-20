Lazio, la sosta svuota l’infermeria: il punto sui rientri
RASSEGNA STAMPA - Tre settimane importanti attendono la Lazio, che sfrutterà la sosta per recuperare non solo le energie ma anche i giocatori. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, alla ripresa del campionato Gattuso potrebbe contare sulla rosa quasi al completo, sperando non arrivino brutte notizie dalle nazionali. È infatti destinato al rientro Dele-Bashiru così come Marusic: il primo è già guarito, il secondo ha ripreso a correre. Sarà poi pronto anche Cataldi, non ancora al 100% nonostante le ultime due convocazioni. Previsto un controllo tra giovedì e venerdì per Rovella, che va però a sua volta verso il recupero. Da valutare infine Przyborek, per il quale Gattuso ha parlato di problema agli adduttori accusato negli ultimi giorni.