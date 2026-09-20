Lazio, la sosta svuota l’infermeria: il punto sui rientri

RASSEGNA STAMPA - Tre settimane importanti attendono la Lazio, che sfrutterà la sosta per recuperare non solo le energie ma anche i giocatori. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, alla ripresa del campionato Gattuso potrebbe contare sulla rosa quasi al completo, sperando non arrivino brutte notizie dalle nazionali. È infatti destinato al rientro Dele-Bashiru così come Marusic: il primo è già guarito, il secondo ha ripreso a correre. Sarà poi pronto anche Cataldi, non ancora al 100% nonostante le ultime due convocazioni. Previsto un controllo tra giovedì e venerdì per Rovella, che va però a sua volta verso il recupero. Da valutare infine Przyborek, per il quale Gattuso ha parlato di problema agli adduttori accusato negli ultimi giorni.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele