Venezia-Lazio, le pagelle dei quotidiani: plebiscito Mandas, Sutalo c’è. Il migliore…

RASSEGNA STAMPA - Vince e convince la Lazio di Gattuso, che porta a casa un’altra vittoria e chiude la prima parte di campionato in testa alla classifica. A Venezia decidono tutto i due gol realizzati da Zaccagni e Noslin, ma anche una super partita di Mandas e non solo. Di seguito le pagelle dei quotidiani sulla prova della Lazio.

CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 8; Floriani Mussolini 5.5 (dal 77’ Lazzari sv), Sutalo 6.5, Provstgaard 6, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 6 (dal 77’ Gudmundsson sv); Cancellieri 6.5, Noslin 7 (dal 77’ Pinamonti sv), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7.5; Floriani Mussolini 5 (dal 77’ Lazzari 6), Sutalo 7, Provstgaard 6.5, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 7 (dal 77’ Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5, Noslin 7 (dal 77’ Pinamonti 6), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.

IL MESSAGGERO - Mandas 8; Floriani Mussolini 4.5 (dal 77’ Lazzari 6), Sutalo 6.5, Provstgaard 6.5, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 6.5 (dal 77’ Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5, Noslin 7.5 (dal 77’ Pinamonti 6), Zaccagni 6.5 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.

LA REPUBBLICA - Mandas 8; Floriani Mussolini 5 (dal 77’ Lazzari sv), Sutalo 6, Provstgaard 6, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 7 (dal 77’ Gudmundsson sv); Cancellieri 6, Noslin 7 (dal 77’ Pinamonti sv), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.

CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7.5; Floriani Mussolini 5.5 (dal 77’ Lazzari 7), Sutalo 6.5, Provstgaard 6, Tavares 6.5 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 5.5, Belahyane 5.5, Taylor 7 (dal 77’ Gudmundsson 6); Cancellieri 5.5, Noslin 7 (dal 77’ Pinamonti 6), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.

IL TEMPO - Mandas 7.5; Floriani Mussolini 6 (dal 77’ Lazzari 6), Sutalo 7, Provstgaard 6, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7 (dal 77’ Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5, Noslin 6.5 (dal 77’ Pinamonti 6), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.5.