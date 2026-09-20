Venezia-Lazio, le pagelle dei quotidiani: plebiscito Mandas, Sutalo c’è. Il migliore…

20.09.2026 08:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Venezia-Lazio, le pagelle dei quotidiani: plebiscito Mandas, Sutalo c’è. Il migliore…

RASSEGNA STAMPA - Vince e convince la Lazio di Gattuso, che porta a casa un’altra vittoria e chiude la prima parte di campionato in testa alla classifica. A Venezia decidono tutto i due gol realizzati da Zaccagni e Noslin, ma anche una super partita di Mandas e non solo. Di seguito le pagelle dei quotidiani sulla prova della Lazio. 

CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 8; Floriani Mussolini 5.5 (dal 77’ Lazzari sv), Sutalo 6.5, Provstgaard 6, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 6 (dal 77’ Gudmundsson sv); Cancellieri 6.5, Noslin 7 (dal 77’ Pinamonti sv), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7. 

GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7.5; Floriani Mussolini 5 (dal 77’ Lazzari 6), Sutalo 7, Provstgaard 6.5, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 7 (dal 77’ Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5, Noslin 7 (dal 77’ Pinamonti 6), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7. 

IL MESSAGGERO - Mandas 8; Floriani Mussolini 4.5 (dal 77’ Lazzari 6), Sutalo 6.5, Provstgaard 6.5, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 6.5 (dal 77’ Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5, Noslin 7.5 (dal 77’ Pinamonti 6), Zaccagni 6.5 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.

LA REPUBBLICA - Mandas 8; Floriani Mussolini 5 (dal 77’ Lazzari sv), Sutalo 6, Provstgaard 6, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 6.5, Taylor 7 (dal 77’ Gudmundsson sv); Cancellieri 6, Noslin 7 (dal 77’ Pinamonti sv), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.

CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7.5; Floriani Mussolini 5.5 (dal 77’ Lazzari 7), Sutalo 6.5, Provstgaard 6, Tavares 6.5 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 5.5, Belahyane 5.5, Taylor 7 (dal 77’ Gudmundsson 6); Cancellieri 5.5, Noslin 7 (dal 77’ Pinamonti 6), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.

IL TEMPO - Mandas 7.5; Floriani Mussolini 6 (dal 77’ Lazzari 6), Sutalo 7, Provstgaard 6, Tavares 7 (dall’83’ Pedraza sv); Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7 (dal 77’ Gudmundsson 6); Cancellieri 6.5, Noslin 6.5 (dal 77’ Pinamonti 6), Zaccagni 7 (dall’86’ Isaksen sv). All. Gattuso 7.5.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.