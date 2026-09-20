Lazio, Noslin vola da centravanti puro: ripagata la fiducia di Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin finisce ancora una volta sul tabellino dei marcatori e ripaga al meglio la fiducia di Gattuso. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, dopo che aveva segnato la rete del 2-0 contro il Milan, il classe 1999 ha replicato con il Venezia. Una preferenza tecnica, quella dell'allenatore biancoceleste, che ha permesso al numero 14 della Lazio di alzarsi in cielo e schiacciare di testa il cross di Tavares per ribadire in rete.

Durante lo scorso campionato, Noslin realizzò 4 gol tutti da subentrato. Quest'anno, provato nella posizione da centravanti partendo dall'inizio della partita, si trova già a quota 2. Per ora non ci sono dubbi: TJ sta superando Pinamonti rispondendo in maniera più che convincente.

L'ex Verona ha siglato ieri il gol numero 13 con la maglia della Lazio, mentre solo un anno fa la sua partenza era stata rimandata dal mercato bloccato. Vivendo anche quest'estate con il dubbio di una cessione, ha saputo scatenarsi contro Milan e Venezia, cogliendo al volo le occasioni presentate dopo le panchine con il Genoa e le entrate a partita in corso a Bologna e Udine