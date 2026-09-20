Lazio, quattro vittorie su cinque per la terza volta nella storia: i precedenti
20.09.2026 10:45 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
RASSEGNA STAMPA - È una partenza da record quella della squadra di Gattuso, che con 13 punti in 5 partite, fa registrare alla Lazio il miglior avvio di sempre in campionato.
Si tratta della terza volta nella storia che i biancocelesti vincono le prime quattro partite su cinque: infatti, come riporta il Corriere dello Sport, gli unici precedenti si possono riscontrare nelle stagioni 1934-1935 e 2008-2009. Una statistica che lascia poco spazio a interpretazioni, e che descrive meglio la portata del clamoroso inizio di stagione che la Lazio sta vivendo fino a questo momento.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.