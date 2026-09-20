Lazio, terzo clean sheet in cinque partite: quando è stata l'ultima volta
20.09.2026 11:15 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce vittoriosa anche da Venezia. Le reti di Zaccagni e Noslin regalano ai biancocelesti tre punti che sanno di record per quella che è diventata la miglior partenza in campionato nella storia dei biancocelesti.
Uno dei protagonisti della partita è stato senz'altro Christos Mandas. Il portiere greco, infatti, ha garantito alla squadra di Gattuso un altro clean sheet, il terzo nelle prime cinque giornate e come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di un'altra statistica da ricordare: non accadeva dalla stagione 2006-2007.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.