WOMEN | Ora è ufficiale: l’avversaria della Lazio agli ottavi di Coppa Italia
Ripartirà sabato 26 settembre il cammino ufficiale della Lazio Women, attesa dalla prima giornata di campionato dopo aver messo in archivio la Women’s Cup. La squadra di Grassadonia continua intanto a lavorare a Formello, dove sabato ha ospitato la Fiorentina in un test vinto dalle toscane per 2-0.
Non solo test amichevoli: si è svolto infatti nel weekend anche un turno di Coppa Italia, con la Lazio Women spettatrice interessata per scoprire l’avversaria agli ottavi di finale della competizione.
A sfidare la Lazio Women sarà allora il Como 1907, che ha superato per 2-1 il Brescia. Gli ottavi di Coppa Italia andranno in scena in gara secca tra sabato 19 e domenica 20 dicembre in casa delle lombarde, in quanto squadra con il peggior piazzamento nel ranking.