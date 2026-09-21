Lazio, Gattuso vola da Orsato: l’incontro a Lissone
21.09.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Iniziati i cinque giorni di riposo in casa Lazio, con la squadra che si ritroverà senza i nazionali a partire da venerdì a Formello. Non si ferma però il lavoro di Gattuso.
L’allenatore della Lazio sarà infatti impegnato nella giornata odierna in un incontro con il designatore degli arbitri Daniele Orsato, come riportato dall’edizione odierna del Messaggero.
A Lissone andrà infatti in scena un incontro che vedrà tra i presenti anche Gattuso per far sì che possano essere spiegate ai tecnici le nuove sfumature del regolamento di Serie A.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.