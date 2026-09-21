Capello: "La Lazio ha l'orgoglio di Gattuso e il volto di Zaccagni"

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RASSEGNA STAMPA - Per una Roma "attesa" nelle zone alte della classifica, c'è una Lazio che sta stupendo e che nessuno si aspettava potesse partire così bene. Neanche Fabio Capello.

L'ex c.t. dell'Inghilterra e tecnico di Milan e Real Madrid, durante l'intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento della Lazio e dei meriti di Gennaro Gattuso che "aveva voglia di riprendersi una posizione che merita" - afferma Capello - dopo la delusione con l'Italia. Le sue parole:

"La Lazio ha l'orgoglio dell'allenatore, di mostrare il suo valore, di far vedere dei ragazzi che lavorano e che lottano. E ci è riuscito nettamente. Anche la Lazio ha una buona qualità di giocatori. Di certo ha funzionato il cambio di sistema di gioco rispetto a Sarri. Che volto ha questa Lazio? Quello del capitano, Zaccagni, un esempio per la squadra".