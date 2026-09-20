WOMEN | Lazio-Parma: dove vedere il match in tv e in streaming
20.09.2026 15:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Archiviata la Women’s Cup è il momento di concentrarsi sul campionato per la Lazio Women. La squadra biancoceleste aprirà la propria stagione di Serie A contro il Parma al Fersini, con la gara in programma sabato 26 settembre alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Dazn.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.