Lazio, Zaccagni esulta dopo il Venezia: il post sulle note degli Oasis

Mattia Zaccagni ha deciso la gara con il Venezia, sbloccando la gara e interrompendo un digiuno che durava da oltre 10 mesi. La Lazio vola come non ha mai fatto nella sua storia: con i 13 punti raccolti in 5 giornate, gli uomini di Gattuso hanno centrato la miglior partenza nella storia del club da quando sono stati introdotti i 3 punti per ogni vittoria. La Lazio prosegue la striscia positiva e Zaccagni si gode il momento: il giorno dopo è ancora tempo di esultare e il capitano biancoceleste manifesta la sua gioia con un post sulle note di "Wonderwall" degli Oasis.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.