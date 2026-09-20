Venezia-Lazio, Sozza promosso a metà: le pagelle dei quotidiani
20.09.2026 11:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Promosso quasi da tutti i giornali Simone Sozza della sezione di Seregno dopo aver diretto la gara tra Venezia e Lazio. Due rigori e tanti cartellini per il fischietto lombardo, che ha tutto sommato tenuto la gara in pugno. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Sozza 5
GAZZETTA DELLO SPORT - 6.5
IL MESSAGGERO - Sozza 7
LA REPUBBLICA - Sozza 6
IL TEMPO - Sozza 6.5
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.