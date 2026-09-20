Lazio, come stanno Galassi e Filipe Bordon? Le ultime sul recupero. Furlanetto…

RASSEGNA STAMPA - Potrebbe portare più di una buona notizia la sosta per le nazionali in casa Lazio. Torneranno salvo sorprese a disposizione Marusic, Dele-Bashiru, Cataldi e Rovella, mentre rimangono da valutare le condizioni Przyborek. Ma, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbero rivedersi anche Galassi e Filipe Bordon. Il primo ha avuto un fastidio muscolare nella seconda giornta di campionato e dovrebbe rientrare durante questa sosta. Rientro previsto anche per il secondo, reduce dalla frattura del metatarso patita a inizio ritiro. Ci sarà da attendere il 2027 invece per Furlanetto, reduce dall’operazione al crociato.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele