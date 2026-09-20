Venezia-Lazio, Sutalo un muro invalicabile: le pagelle dei quotidiani

20.09.2026 13:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Venezia-Lazio, Sutalo un muro invalicabile: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Roccioso, sicuro e decisivo. C’è anche la firma di Josip Sutalo nella vittoria della Lazio in casa del Venezia. Il centrale ha giocato una gara convincente rendendosi anche protagonista di un intervento decisivo. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Sutalo 6.5
GAZZETTA DELLO SPORT - Sutalo 7
IL MESSAGGERO - Sutalo 6.5
LA REPUBBLICA - Sutalo 6
CORRIERE DELLA SERA - Sutalo 6.5
IL TEMPO - Sutalo 7

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.