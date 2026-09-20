Lazio, Mandas è l'eroe di Venezia: le sue pagelle dei quotidiani

20.09.2026 12:00 di  Francesco Montano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Mandas è l'eroe di Venezia: le sue pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas è il vero protagonista della trasferta di Venezia. Il portiere greco para il rigore che causa con una brutta uscita poco prima, rimediando all'errore, dopodiché diventa un muro e difende la porta della Lazio senza esitare per tutta la durata della partita, garantendo un altro clean sheet alla squadra di Gattuso. La prestazione del numero 35 è stata notata anche dai principali quotidiani che hanno deciso quindi di premiarlo con questi voti:

CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 8

GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7,5 

IL MESSAGGERO - Mandas 8 

LA REPUBBLICA - Mandas 8 

CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7,5

IL TEMPO - Mandas 7,5

Francesco Montano
autore
Francesco Montano
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.