Lazio, Mandas è l'eroe di Venezia: le sue pagelle dei quotidiani
20.09.2026 12:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas è il vero protagonista della trasferta di Venezia. Il portiere greco para il rigore che causa con una brutta uscita poco prima, rimediando all'errore, dopodiché diventa un muro e difende la porta della Lazio senza esitare per tutta la durata della partita, garantendo un altro clean sheet alla squadra di Gattuso. La prestazione del numero 35 è stata notata anche dai principali quotidiani che hanno deciso quindi di premiarlo con questi voti:
CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 8
GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7,5
IL MESSAGGERO - Mandas 8
LA REPUBBLICA - Mandas 8
CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7,5
IL TEMPO - Mandas 7,5
autore
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.