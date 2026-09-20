Venezia-Lazio, promosso anche il ritorno al gol di Zaccagni: le sue pagelle
20.09.2026 12:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
RASSEGNA STAMPA - Tra i protagonisti della vittoria di Venezia c'è senz'altro Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio ritrova finalmente il gol con la rete che vale il vantaggio dei biancocelesti su calcio di rigore, e garantisce ai suoi una prova di spessore e di leadership che ha permesso alla squadra di Gattuso di ottenere altri tre punti. Di seguito i suoi voti dei principali quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Zaccagni 7
GAZZETTA DELLO SPORT - Zaccagni 7
IL MESSAGGERO - Zaccagni 6,5
LA REPUBBLICA - Zaccagni 7
CORRIERE DELLA SERA - Zaccagni 7
IL TEMPO - Zaccagni 7
autore
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.