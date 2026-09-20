Serie A, si chiude la quinta giornata: il programma completo

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© foto di Federico De Luca 2026

Dopo essere giunta al giro di boa è pronta a concludersi la quinta giornata di Serie A, per poi lasciare spazio alla prima sosta per le nazionali della stagione. Il turno si era aperto nella serata di venerdì 18 settembre con la vittoria del Monza sul Sassuolo per 2-1.

Quattro invece i match andati in scena nella giornata di sabato: nel primo pomeriggio il pareggio per 1-1 tra Bologna e Torino e la vittoria per 1-0 del Cagliari in casa dell’Udinese, quindi il pareggio per 2-2 tra Roma e Inter e infine il successo della Lazio per 2-0 in casa del Venezia.

La quinta giornata di Serie A proseguirà domenica 20 settembre a partire dal lunch match tra Fiorentina e Napoli, seguita nel pomeriggio dalle sfide tra Frosinone e Como e tra Parma e Genoa. Quindi il match tra Juventus e Atalanta e, a concludere il turno, la sfida tra Milan e Lecce.