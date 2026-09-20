Lazio, un'altra rete dopo un cross: la statistica clamorosa

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince e convince in quel di Venezia, tornando a bottino pieno anche dalla terza trasferta consecutiva, dopo Bologna e Udine. La squadra di Gattuso reagisce alle iniziali difficoltà del primo tempo, procurandosi un calcio di rigore (segnato da un ritrovato Zaccagni) e incornando con Noslin un altro cross di Tavares dalla sinitra.

Il gol di TJ vale una curiosa statistica, in grado di far capire quanto siano importanti le corsie laterali per la Lazio: come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per i biancocelesti è la sesta rete stagionale su otto nata da un cross. Ancora una volta, a buttarla in area ci ha pensato un Nuno Tavares in forma smagliante, che ha trovato anche il suo secondo assist in campionato.