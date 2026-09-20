PRIMAVERA | Eone: “Gara dura ma sono felice. Questa Lazio è come una famiglia”

C’è la firma di Emmanuel Eone sul pareggio della Lazio Primavera contro la Juventus. Al termine della gara il giocatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “È stata una partita dura contro una squadra forte tatticamente e tecnicamente, è importante non aver perso in casa e dobbiamo continuare così. Il gol? Ho sentito il pallone, da centravanti, ci ho messo la testa ed è andata bene. Con i compagni di reparto lavoriamo in allenamento per scambiarci sempre la posizione. Mi sto trovando molto bene, sono in una squadra che è come una famiglia”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele