Lazio, Gattuso fa la storia a Venezia: i quotidiani lo promuovono a pieni voti
20.09.2026 14:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
RASSEGNA STAMPA - La vittoria di Venezia vale alla Lazio la miglior partenza di sempre in campionato. Il tecnico dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, si è ritrovato così a diventare uno degli artefici principali di un avvio di stagione destinato a rimanere nella storia, grazie alla preparazione di una partita che ha regalato ai suoi altri tre punti importantissimi. I quotidiani scelgono di valutare così il suo lavoro in terra veneta:
CORRIERE DELLO SPORT - Gattuso 7
GAZZETTA DELLO SPORT - Gattuso 7
IL MESSAGGERO - Gattuso 7
LA REPUBBLICA - Gattuso 7
CORRIERE DELLA SERA - Gattuso 7
IL TEMPO - Gattuso 7,5
autore
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.