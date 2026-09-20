WOMEN | La Lazio attende l’avversaria in Coppa Italia: chi può affrontare

20.09.2026 14:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
WOMEN | La Lazio attende l’avversaria in Coppa Italia: chi può affrontare

Weekend senza gare ufficiali per la Lazio Women, che dopo l’eliminazione in Serie A Women’s Cup attende l’inizio della stagione di Serie A. Le biancocelesti, però, guarderanno intanto con attenzione la gara di Coppa Italia che decreterà l’avversaria della squadra di Grassadonia agli ottavi di finale. 

La Lazio Women giocherà infatti in gara secca tra 19 e 20 dicembre contro la vincente della sfida tra Brescia e Como 1907, in programma domenica 20 settembre alle ore 15:00.

Gli eventuali quarti sono in programma in gara di andata e ritorno tra fine gennaio e metà febbraio contro chi avrà la meglio nella gara tra Fiorentina e la vincente tra Vicenza e Genoa.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.