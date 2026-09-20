WOMEN | La Lazio attende l’avversaria in Coppa Italia: chi può affrontare
20.09.2026 14:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Weekend senza gare ufficiali per la Lazio Women, che dopo l’eliminazione in Serie A Women’s Cup attende l’inizio della stagione di Serie A. Le biancocelesti, però, guarderanno intanto con attenzione la gara di Coppa Italia che decreterà l’avversaria della squadra di Grassadonia agli ottavi di finale.
La Lazio Women giocherà infatti in gara secca tra 19 e 20 dicembre contro la vincente della sfida tra Brescia e Como 1907, in programma domenica 20 settembre alle ore 15:00.
Gli eventuali quarti sono in programma in gara di andata e ritorno tra fine gennaio e metà febbraio contro chi avrà la meglio nella gara tra Fiorentina e la vincente tra Vicenza e Genoa.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.