WOMEN | La Fiorentina supera la Lazio nell’amichevole di Formello

Si è svolta sabato presso il centro sportivo di Formello un’amichevole a porte chiuse che ha visto in campo la Lazio Women e la Fiorentina. Le due squadre si sono sfidate per mantenere il ritmo partita in vista dell’esordio ufficiale in Serie A Women in programma per entrambe nel prossimo weekend. Come comunicato dal club biancoceleste, ad avere la meglio nel test amichevole è stata la squadra toscana, che ha battuto quella di Grassadonia: “questo pomeriggio alle ore 18:00 si é svolta allo stadio Mirko Fersini un’amichevole contro la Fiorentina terminata 0-2”. Castiello e compagne continueranno ora il lavoro in vista dell’esordio in campionato previsto per sabato 26 settembre alle 15:00 in casa contro il Parma.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele