WOMEN | Lazio, date e orari di 2ª e 3ª giornata di Serie A: quando si gioca il derby
20.09.2026 16:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Ancora un weekend senza gare ufficiali per la Lazio Women, che attende l’inizio del campionato di Serie A previsto per sabato 26 settembre alle ore 15:00 al Fersini contro il Parma.
La seconda giornata vedrà arrivare però subito un big match per la Lazio Women, che si sposterà al Tre Fontane per il primo derby della stagione. La gara con la Roma, come comunicato dal sito ufficiale della FIGC, è stata calendarizzata per le ore 18:00 di sabato 3 ottobre.
Ufficiale poi anche l’appuntamento con la terza giornata di Serie A Women, che vedrà la squadra di Grassadonia giocare ancora in trasferta. Avversario di giornata per la Lazio Women sarà la Ternana, con il match previsto per sabato 17 ottobre alle ore 18:00.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.