Settore giovanile | Vince all'esordio la Lazio Under 14: Ladispoli sconfitto 2-0
Buona la prima per i ragazzi di Igor Spiridigliozzi, esordio vincente alla prima giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2013 si aggiudicano la sfida casalinga del 'Green Club' contro i pari dell'Academy Ladispoli 2-0. Una partita dominata dai biancocelesti, nel primo tempo tante occasioni create, ma la poca concretezza sotto porta lascia il risultato invariato sullo 0-0. Nella ripresa, la Lazio continua a tenere in mano le redini del match e dopo appena 2 minuti sblocca il risultato con il capitano Diego Natali, direttamente da calcio di punizione disegna una pennellata perfetta spedendo la sfera in rete per il vantaggio dei capitolini. Al 28' chiude i giochi il neo entrato Leonardo Corsi, mette la zampata vincente sul 2-0. Al triplice fischio il risultato non cambia, Lazio Academy Ladispoli termina 2-0, primi tre punti stagionali messi in cassaforte per la Lazio Under 14 guidata dal tecnico Spiridigliozzi.