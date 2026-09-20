Lazio, Gattuso sfida Juric: precedenti a favore col tecnico del Monza

20.09.2026 17:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Gattuso sfida Juric: precedenti a favore col tecnico del Monza

Si avvicina un nuovo confronto in panchina tra Gennaro Gattuso e Ivan Juric. I due si affronteranno domenica 11 ottobre alle ore 15:00 nella gara dell’Olimpico tra Lazio e Monza. Il tecnico biancoceleste non ha mai affrontato infatti la squadra brianzola, mentre si è già confrontato in passato con l’attuale allenatore del club lombardo .

Bilancio in favore contro Juric per l’attuale allenatore della Lazio nei quattro precedenti tra il tecnico del MonzaGennaro Gattuso per quanto riguarda gli incroci in panchina.

Nelle quattro sfide andate in scena tra Gattuso e Juric il bilancio è di due vittorie per il tecnico della Lazio, una sconfitta e un pareggio. Proprio nei primi due confronti Gattuso è riuscito a portare a casa due successi, il primo con il Milan contro il Genoa e i secondo con il Napoli contro il Verona. Sempre con queste due squadre sono arrivate poi una sconfitta e quindi un pareggio nell’ultimo incoio del 2021.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.