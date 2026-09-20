Lazio, Gattuso sfida Juric: precedenti a favore col tecnico del Monza

Si avvicina un nuovo confronto in panchina tra Gennaro Gattuso e Ivan Juric. I due si affronteranno domenica 11 ottobre alle ore 15:00 nella gara dell’Olimpico tra Lazio e Monza. Il tecnico biancoceleste non ha mai affrontato infatti la squadra brianzola, mentre si è già confrontato in passato con l’attuale allenatore del club lombardo .

Bilancio in favore contro Juric per l’attuale allenatore della Lazio nei quattro precedenti tra il tecnico del Monza e Gennaro Gattuso per quanto riguarda gli incroci in panchina.

Nelle quattro sfide andate in scena tra Gattuso e Juric il bilancio è di due vittorie per il tecnico della Lazio, una sconfitta e un pareggio. Proprio nei primi due confronti Gattuso è riuscito a portare a casa due successi, il primo con il Milan contro il Genoa e i secondo con il Napoli contro il Verona. Sempre con queste due squadre sono arrivate poi una sconfitta e quindi un pareggio nell’ultimo incoio del 2021.