Lazio, Sutalo esulta dopo Venezia: "Una vittoria importante!" - FOTO

20.09.2026 18:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sutalo esulta dopo Venezia: "Una vittoria importante!" - FOTO

Lazio prima in classifica a pari merito con Roma e Inter. È questo il bilancio delle prime cinque giornate di campionato dei biancocelesti dopo l'ultima vittoria contro il Venezia. Il merito è anche di Josip Sutalo, che ha esordito contro il Milan e ha giocato titolare anche al Penzo. "Una vittoria importante. Forza Lazio!", ha scritto il croato in un post su Instagram per celebrare il successo della squadra. Di seguito l'immagine.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.