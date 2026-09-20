Lazio, Sutalo esulta dopo Venezia: "Una vittoria importante!" - FOTO

Lazio prima in classifica a pari merito con Roma e Inter. È questo il bilancio delle prime cinque giornate di campionato dei biancocelesti dopo l'ultima vittoria contro il Venezia. Il merito è anche di Josip Sutalo, che ha esordito contro il Milan e ha giocato titolare anche al Penzo. "Una vittoria importante. Forza Lazio!", ha scritto il croato in un post su Instagram per celebrare il successo della squadra. Di seguito l'immagine.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03