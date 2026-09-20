Venezia-Lazio, Floriani 'ringrazia' Mandas: il messaggio - FOTO

La Lazio ha rischiato grosso nel primo tempo contro il Venezia. La squadra di Stroppa ha avuto più di un'occasione per andare in vantaggio, la più clamorosa su rigore con Yeboah. L'attaccante si è fatto però ipnotizzare da Mandas, che ha neutralizzato il tiro dal dischetto. Il fallo era nato da un passaggio arretrato sbagliato da Floriani Mussolini, che poi ha portato all'intervento irregolare del portiere in area. Sui social, il terzino ha elogiato la prestazione del suo compagno, che ha evitato il vantaggio dei lagunari a inizio partita. "Mostro", ha scritto in una storia su Instagram. Di seguito il post.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03