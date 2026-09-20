Genoa, ancora De Rossi: "La Lazio è stata la partita peggiore"

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Un'altra sconfitta per il Genoa di De Rossi, che ha perso la quinta giornata di campionato contro il Parma. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossoblù ha analizzato la gara del Tardini tornando anche sul punteggio negativo contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Giocare a quattro in difesa è un lavoro, non basta mettere due terzini e due centrali. Non è mai stata un'opzione per questa partita, magari per il futuro. Non so se c'è stata un'involuzione, la Lazio per me è stata la partita peggiore. Il tempo per rimuginare c'è ma dobbiamo usarlo per migliorare. Si può fare meglio, fare punti. Non credo che oggi non meritassimo di farne".