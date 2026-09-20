Serie A | Crollo Atalanta contro la Juve: terzo ko consecutivo per Sarri

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Terzo ko consecutivo per l’Atalanta di Sarri che, dopo aver perso contro Roma e Cagliari, cade anche in casa della Juventus. Allo Stadium sorride la squadra di Spalletti che si impone per 2-0 con i gol di Conceicao e di Bremer, uno nel primo e uno nel secondo tempo.

Un inizio campionato difficile per la Dea che in cinque giornate ha raccolto appena 6 punti e al momento si trova all’11° posto in classifica. Sale invece a 10 la Juventus che raggiunge il Frosinone e il Como, ko contro la squadra di Alvini.

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