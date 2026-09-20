Lazio tabù per Juric: i precedenti in carriera non lasciano dubbi
Ripartirà dalla gara dello stadio Olimpico di domenica 11 ottobre alle ore 15:00 la stagione della Lazio dopo la sosta per le nazionali. I biancocelesti ospiteranno il Monza di Ivan Juric, che vede proprio nella squadra di Gattuso una delle più affrontate in carriera.
Il bilancio dei precedenti non lascia spazio a dubbi: nel corso dei 15 incroci andati in scena finora tra Juric e la Lazio il tecnico dei brianzoli ha portato a casa appena 2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.
L’ultimo incrocio risale alla scorsa stagione,quando la Lazio pareggiò 0-0 in casa dell’Atalanta il 19 ottobre 2025. Le due vittorie di Juric sono però arrivate entrambe allo stadio Olimpico: il 12 dicembre 2020 con il 2-1 conquistato sulla Lazio con il Verona e il 22 aprile 2023 con l’1-0 del Torino sui biancocelesti.