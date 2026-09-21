Lazio | Patric e Pellegrini, destini (quasi) segnati: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Patric e Pellegrini rimangono fuori dalla lista della Lazio. Lo spagnolo, però, ha qualche chance in più di rientrare. Entrambi non fanno più parte del progetto biancoceleste. In particolare, il futuro del terzino è segnato. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, resta solo da capire come e quando lascerà la Lazio: se a gennaio o in estate a parametro zero.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.