"La città della gioia": Lazio e Roma riportano in alto la Capitale
RASSEGNA STAMPA - Roma Caput Mundi. Non è un'esagerazione, lo dicono i numeri. Il 2-2 della Roma contro l'Inter e la vittoria della Lazio a Venezia per 2-0 vedono le due romane in cima alla classifica (a pari punti con l'Inter). In questi giorni di sosta, si può essere felici da entrambe le sponde del Tevere.
Nessuno poteva aspettarsi un inizio così, dall'annuncio di Gattuso al mercato a saldo zero. La sponda giallorossa, invece, è più probabile che qualche pensierino in più lo abbia fatto - riporta Il Messaggero - tra investimenti importanti e l'anno del centenario da vivere ad alta quota.
I tifosi di Lazio e Roma si sono ritrovati a vivere giorni che di solito la storia del calcio riservava all'asse Milano-Torino. "Eccoci al pallone che ride anche sui Sette Colli".