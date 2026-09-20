Serie A | Tris del Milan al Lecce: rossoneri a -2 dalla vetta
20.09.2026 22:43 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Si chiude ufficialmente la 5ª giornata del campionato di Serie A con la sfida di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo il brutto ko in Europa League contro il benfica la squadra di Amorim rialza la testa e rifila un secco 3-0 al Lecce di Di Francesco.
Pulisic apre le marcature, Rabiot sigla il raddioppio e la rete di Moreira chiude i conti di una gara mai in discussione. Un successo importante per i rossoneri che si portano a 11 punti in classifica e a -2 da Lazio, Inter e Roma capoliste. Rimane invece a 6 punti il Lecce.
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