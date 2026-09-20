"Venezia con una vittoria", il post social di Taylor nel day after - FT

Una notte da ricordare quella di Venezia per la Lazio di Gattuso che batte per 2-0 la squadra di Stroppa, grazie alle reti di Zaccagni e Noslin, e chiude questo primi mini ciclo di partite con un bottino di 13 punti e il primo posto in classifica condiviso con Inter e Roma.

Un successo di squadra quello dei biancocelesti che sono riusciti ad ottenere il miglior risulato su un campo tutt'altro che facile e con un Venezia ostico soprattutto nel primo tempo.

Giusto quindi festeggiare come ha fatto anche Taylor sui social: "Venezia con una vittoria", questa la frase ad accompagnare il post.