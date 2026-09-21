Lazio, la sosta per recuperare gli infortunati: il programma di Gattuso

21.09.2026 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, la sosta per recuperare gli infortunati: il programma di Gattuso
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RASSEGNA STAMPA - Le cinque giornate di campionato hanno smentito i pronostici estivi e regalato alla Lazio un avvio sorprendente. Dopo il successo di Venezia, il terzo consecutivo in trasferta, che ha lanciato i biancocelesti in testa alla classifica insieme a Roma e Inter, Gattuso ha deciso di premiare la squadra con cinque giorni di riposo. Gli allenamenti riprenderanno venerdì, senza i nazionali (Mandas, Provstgaard, Isaksen, Sutalo, Tavares, Taylor, Frattesi e Gudmundsson) e con il recupero degli infortunati da valutare. 

Come scrive il Corriere dello Sport, l'obiettivo è recuperare Dele-Bashiru, Marusic e Rovella, tutti alle prese con problemi muscolari. Il nigeriano avrebbe potuto essere convocato per Venezia, ma si è preferito evitare rischi. Gli esami stabiliranno invece i tempi di rientro degli altri due. Gattuso lavorerà anche sulla condizione di Pinamonti e Cataldi, con il regista rientrato in panchina dopo l'operazione per la pubalgia.

Per domenica alle 15 è stata organizzata un'amichevole a Formello contro l'Arezzo. Un secondo test potrebbe essere fissato nel weekend successivo, probabilmente contro un'altra formazione di Serie B. Resta da capire se il club consentirà l'accesso ai tifosi.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.