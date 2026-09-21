Lazio, la sosta per recuperare gli infortunati: il programma di Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Le cinque giornate di campionato hanno smentito i pronostici estivi e regalato alla Lazio un avvio sorprendente. Dopo il successo di Venezia, il terzo consecutivo in trasferta, che ha lanciato i biancocelesti in testa alla classifica insieme a Roma e Inter, Gattuso ha deciso di premiare la squadra con cinque giorni di riposo. Gli allenamenti riprenderanno venerdì, senza i nazionali (Mandas, Provstgaard, Isaksen, Sutalo, Tavares, Taylor, Frattesi e Gudmundsson) e con il recupero degli infortunati da valutare.

Come scrive il Corriere dello Sport, l'obiettivo è recuperare Dele-Bashiru, Marusic e Rovella, tutti alle prese con problemi muscolari. Il nigeriano avrebbe potuto essere convocato per Venezia, ma si è preferito evitare rischi. Gli esami stabiliranno invece i tempi di rientro degli altri due. Gattuso lavorerà anche sulla condizione di Pinamonti e Cataldi, con il regista rientrato in panchina dopo l'operazione per la pubalgia.

Per domenica alle 15 è stata organizzata un'amichevole a Formello contro l'Arezzo. Un secondo test potrebbe essere fissato nel weekend successivo, probabilmente contro un'altra formazione di Serie B. Resta da capire se il club consentirà l'accesso ai tifosi.