Gualtieri sul Flaminio: “Procediamo con lo stadio della Lazio”

RASSEGNA STAMPA - Direttamente da New York, dove si è svolto l’Urban 20 Mayors Summit 2026, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene sulle colonne de la Repubblica per fare il punto sulla situazione nella Capitale.

Tanti i temi toccati, tra cui anche un passaggio per quanto riguarda i lavori relativi agli stadi di Roma e Lazio e alle prospettive future della città nell’ottica dell’organizzazione di grandi eventi sportivi. Di seguito la risposta di Gualtieri.

“Gli eventi sportivi sono motore di crescita economica e trasformazione urbana. Stiamo intervenendo dai piccoli impianti agli stadi: il progetto Roma è più avanti, ma procediamo anche su quello della Lazio, nella prospettiva degli Europei 2032. Questo rafforza la possibilità di una candidatura olimpica, che vorremmo per il 2036 o il 2040”.