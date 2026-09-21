Zazzaroni: "La Lazio è prima con merito. Complimenti a Gattuso..."

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RASSEGNA STAMPA - Lungo editoriale di Ivan Zazzaroni sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Il direttore del giornale ha fatto un bilancio sul campionato di Serie A dopo le prime cinque giornate. In particolare ha parlato della Lazio di Gattuso, ora prima in classifica a pari punti con Inter e Roma. Di seguito ciò che ha scritto.

"La Lazio e la Roma innanzitutto. Parto con la squadra di Gattuso e non per rispettare l’ordine alfabetico: in estate nessuno immaginava che dopo 5 giornate potesse ritrovarsi in testa con merito e 13 punti su 15. Complimenti a Rino che tra duemila difficoltà non solo ambientali ha saputo rigenerare giocatori (Nuno, Noslin, Belahyane, Mandas) e classifica, mostrando un calcio efficace".