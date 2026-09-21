Lazio, Belahyane ha trovato il suo posto: ora è il regista doc di Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Reda Belahyane e Maurizio Sarri non si sono mai trovati veramente. L'ex Hellas Verona non trovava il ruolo, Sarri regista non lo vedeva. E da mezzala, riporta il Corriere dello Sport, era l'ultima ruota del carro, gli venivano preferiti sempre Dele-Bashiru e Basic, che aveva iniziato addirittura da fuori lista.

Ora Belahyane si è riscoperto regista grazie e Gennaro Gattuso, come perno tra Frattesi e Taylor, due che gli stanno dando una mano importante. Ma Belahyane ci sta mettendo tanto del suo: l'ingresso improvviso con il Genoa, da quel momento le 3 gare consecutive dall'inizio, tutte disputate per intero.