Zazzaroni sicuro: "La Roma è la squadra più bella vista fin qui"

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RASSEGNA STAMPA - Nel suo editoriale sulle pagine de Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha fatto un primo bilancio sul campionato dopo le prime cinque giornate. Nello specifico ha parlato anche della Roma di Gasperini, prima in classifica a pari merito insieme a Inter e Lazio. Di seguito ciò che ha scritto.

"La Roma è la squadra più bella vista fin qui, al pari del Como di Fabregas (la sconfitta di ieri non sposta di un millimetro il giudizio): Malen, Dybala, Koné e Svilar gli irrinunciabili di un complesso di aggressività, princìpi chiari e qualità. L’Inter ha confermato la propria superiorità nonostante il numero di gol subiti (anche l’anno scorso Chivu impiegò un po’ di tempo per riuscire a ridurre il numero degli errori). Lautaro è uno spettacolo unico per determinazione, atteggiamento e produttività".