Lazio, il club celebra il suo "supereroe": il post per Mandas - VIDEO
21.09.2026 14:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio ha battuto il Venezia nell'ultimo turno di Serie A, grazie ai gol di Zaccagni e Noslin ma anche al rigore parato da Mandas. Il suo primo penalty neutralizzato in campionato. La società ha deciso di celebrarlo sui social condividendo un post col video del momento accompagnato dal messaggio: "When a superhero answers the call".
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