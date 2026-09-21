Crisi energetica, shock sui mercati petroliferi: spettro razionamento e 4 euro al litro

La temporanea interruzione dei flussi lungo l'infrastruttura strategica di Saudi Aramco sta provocando forti tensioni sulle forniture globali di greggio

L'instabilità geopolitica internazionale torna a colpire duramente i circuiti nevralgici dell'energia globale, innescando una reazione a catena sui mercati delle materie prime e sul sistema dei trasporti. Al centro della nuova crisi vi è la temporanea disattivazione dell'oleodotto East-West di Saudi Aramco, l'imponente arteria infrastrutturale che attraversa l'Arabia Saudita per collegare i giacimenti petroliferi della regione orientale con il terminale marittimo di Yanbu, sulle coste del Mar Rosso.

L'interruzione dei flussi di greggio, causata da recenti eventi di natura ostile che hanno interessato alcune stazioni di pompaggio lungo il tracciato, sta privando i mercati internazionali di una via di transito fondamentale, soprattutto in un momento storico in cui la stabilità delle rotte marittime tradizionali subisce frequenti condizionamenti. Le stime tecniche elaborate dagli operatori del settore indicano che la riparazione dei danni strutturali e il ripristino in sicurezza dei circa 1.200 chilometri di condutture, uniti all'implementazione di sistemi di difesa avanzati contro minacce aeree, richiederanno un intervallo di tempo stimato tra le sei e le otto settimane. Nel frattempo, le scorte disponibili nei depositi strategici di Yanbu risultano sufficienti a coprire appena pochi giorni di esportazioni, aggravando la percezione di scarsità fisica del prodotto.

Gli effetti di questa stretta si riflettono immediatamente sui listini internazionali. Mentre i contratti futures mantengono un profilo di tensione elevata, i prezzi spot del greggio fisico destinato al mercato europeo — come evidenziato dalle rilevazioni sul Brent datato e su alcune qualità di riferimento del Mare del Nord — hanno superato la soglia dei 130 dollari al barile, spinti dalla corsa dei compratori per assicurarsi i carichi immediatamente disponibili. Una simile impennata dei costi all'origine si trasferisce inevitabilmente sulla filiera della raffinazione e sui prodotti finiti, con quotazioni del gasolio e della benzina sottoposte a una forte pressione rialzista lungo tutta la rete di distribuzione europea e nazionale.

Il riproporsi di tensioni così acute sulla catena logistica del petrolio riaccende il dibattito sulla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento e di rafforzare i meccanismi di protezione per i consumatori finali e per le imprese di trasporto. Con i costi dei carburanti che registrano picchi significativi nelle principali piazze di distribuzione, la tenuta dei bilanci industriali e la stabilità dei prezzi al consumo rappresentano la vera sfida dei prossimi mesi per le economie del continente.