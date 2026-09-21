Lazio, Mattei: "A Venezia bravi e fortunati. Sulle parole di Gattuso..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mattei, giornalista di fede biancoceleste, che ha commentato la vittoria della Lazio contro il Venezia.

“Gattuso è stato più che onesto, in avvio il Venezia ha fatto meglio; poi hanno un difesa ballerina e davanti poca roba Yeboah e Adams. Mandas tra i migliori, se non il migliore. Al Venezia mancavano diversi calciatori e se a queste squadre, che devo salvarsi, togli i riferimenti, togli tantissimo.

Io ho visto Roma-Inter e a seguire Venezia-Lazio, sembravo di livelli diversi. Resto dell’idea che la Lazio abbia preso tre punti sull’Atalanta, con cui si contenderà il settimo posto. Altre sei, alla lunga, verranno fuori.

La squadra dà sempre il massimo, merito di Gattuso. La Lazio è stata brava e anche un po’ fortunata, a sfruttare il calendario”.